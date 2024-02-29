Никто не знает как и сколько зарабатывает Amazon

FTC ведет антимонопольную битву в суде с IT-корпорацией Amazon. Компания пытается доказать, что работает с минимальной прибылью от онлайн-торговли, а основной доход ей приносят «облака» Amazon Web Services (AWS).
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