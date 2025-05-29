Политика как он...
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Политика как она есть

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На Западе раскрыли план Зеленского по переговорам

На Западе раскрыли план Зеленского по переговорам

Владимир Зеленский выступил с инициативой о проведении трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы легитимизировать свою власть.

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