«Ман Сити – 3-й клуб АПЛ, выходивший в 1/2 ЛЧ три сезона подряд. Ранее это удалось «МЮ» и «Челси»

Ранее это удалось «Манчестер Юнайтед» и «Челси» – в период с 2007 по 2009 год. В текущем розыгрыше ЛЧ «Ман Сити» выбил по итогам матчей 1/4 финала «Баварию» (3:0, 1:1) и сыграет в полуфинале с «Реалом».