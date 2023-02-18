“Такими кадрами не разбрасываются в страшное время”: Рогозин о командирах ДНР и ЛНР

Бывший глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин выступил в защиту командиров в Донецке и Луганске, которых он назвал “мощнейшим резервом” России.
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