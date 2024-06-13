ВСУ заминировали созданного для любви плюшевого зайца

Противник минирует все подряд, не гнушаясь даже игрушками, популярными у детей и женщин. В этом убедился корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев, пообщавшийся с российским сапером, который присутствовал при обезвреживании одного из таких самодельных взрывных устройств.
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