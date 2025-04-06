ВСУ перебросили на Липцовское направление под Харьковом 18-летних украинцев

По данным российских силовиков, усиление активности ВСУ на липцовском участке Харьковской области может объясняться прибытием частей 92-й отдельной штурмовой бригады, сформированной из украинцев 18–24 лет.
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