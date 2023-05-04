Bloomberg: Десятки малоизвестных компаний начали вывозить золото из России

В прошлом году страны G7 и Евросоюз ввели ограничения на экспорт золота из России, что привело к тому, что десятки малоизвестных компаний начали заниматься его вывозом из страны, а ОАЭ, Турция и Гонконг стали основными направлениями поставок.
В прошлом году страны G7 и Евросоюз ввели ограничения на экспорт золота из России, что привело к тому, что десятки малоизвестных компаний начали заниматься его вывозом из страны, а ОАЭ, Турция и Гонконг стали основными направлениями поставок.
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