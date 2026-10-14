Челябинский завод отправит в Перу погрузчик для горных работ

Челябинский тракторный завод поставит в Перу фронтальный погрузчик ПК-55 для работы с горной породой, отгрузка намечена на январь.
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