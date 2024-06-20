Карандин о Шипачеве: «Под сомнительных легионеров из АХЛ выделяются намного большие деньги. Хоккей в их исполнении – как правило, «бей-беги». Вадим на этом фоне – хоккейный аристократ»

– Пока все наперегонки хвалят Макдэвида, в КХЛ Минск взял, да и увел Шипачева. Да, ему не двадцать и не тридцать лет, но он умнейший центрфорвард, рядом с которым как грибы после дождя могли бы расти молодые нападающие.