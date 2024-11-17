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Аналитики Авито Авто: в Ленобласти стали чаще интересоваться полноприводными машинами

Аналитики Авито Авто: в Ленобласти стали чаще интересоваться полноприводными машинами

В Ленинградской области больше трети покупателей интересуются новыми полноприводными автомобилями. На эту категорию приходится 40,4% от общего спроса на новые машины, а модель Niva Legend заняла первое место по покупательскому интересу на Авито Авто.

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