Аналитики Авито Авто: в Ленобласти стали чаще интересоваться полноприводными машинами

В Ленинградской области больше трети покупателей интересуются новыми полноприводными автомобилями. На эту категорию приходится 40,4% от общего спроса на новые машины, а модель Niva Legend заняла первое место по покупательскому интересу на Авито Авто.
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