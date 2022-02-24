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В Росавиации сообщили об ограничении полётов в несколько аэропортов на юге России до 2 марта

В Росавиации сообщили об ограничении полётов в несколько аэропортов на юге России до 2 марта

В Федеральном агентстве воздушного транспорта Минтранса РФ (Росавиации) в четверг сообщили об ограничении полётов в несколько городов на юге РФ из-за ситуации на Украине.

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