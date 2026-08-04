Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Сергей Собянин раскрыл программу развития ВДНХ до 2030 года

О планах развития ВДНХ рассказал Сергей Собянин. По его словам, выставка ежегодно принимает около 30 миллионов посетителей, объединяет спорт, отдых, культуру, науку и образование, а число проводимых здесь мероприятий достигает около 1,6 тысячи в год.

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