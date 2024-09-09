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Более половины туробъектов одного из континентов могут исчезнуть из-за климата

Более половины туробъектов одного из континентов могут исчезнуть из-за климата

По данным отчета страховой компании Zurich и экономических аналитиков Mandala, как минимум половина из 178 туристических объектов Австралии — включая национальные парки, городские достопримечательности и аэропорты — подвержены значительным рискам из-за изменений климата .

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