Более половины туробъектов одного из континентов могут исчезнуть из-за климата

По данным отчета страховой компании Zurich и экономических аналитиков Mandala, как минимум половина из 178 туристических объектов Австралии — включая национальные парки, городские достопримечательности и аэропорты — подвержены значительным рискам из-за изменений климата .
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