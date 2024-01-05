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МИД РФ: Украина разворовывает выделяемые на ее информбезопасность средства

Выделяемое на информационную безопасность Украины финансирование по большей части разворовывается. Об этом заявил в беседе с РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

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