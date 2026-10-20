С 19 октября археологи «Генезис АрхНиэксперт» приступили к мероприятиям по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» на территории сквера имени А.
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