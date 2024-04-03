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Пакистан после выборов. Окно возможностей, которое можно и нужно грамотно использовать

Пакистан после выборов. Окно возможностей, которое можно и нужно грамотно использовать

С любовью вспоминая30 марта посольство Пакистана передало в российское агентство ТАСС официальный пресс-релиз офиса премьер-министра республики, в котором содержалось описание и результаты встречи руководства Пакистана с послом России А.

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