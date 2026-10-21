"Lord of the Rings: The Rings of Power," the fantasy series based on the writings of J.R.R. Tolkien, will return for Season 3 on Prime Video.
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