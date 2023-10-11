Ондуа о матче Камеруна с Россией: «Это моя традиция – играть в бутсах с флагами двух стран. Ее нельзя менять. Так будет и здесь»

«Последний раз был в России, думаю, 3 месяца назад. Приятно вернуться, у меня эмоции и гордость. Это моя традиция играть [в бутсах] с флагами России и Камеруна.
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