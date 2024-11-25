Еще на одной улице Астрахани вводится запрет на остановку и стоянку до конца года

Причина названа та же – ряди дорожной безопасности. С целью обеспечения безопасности дорожного движения в Советском районе Астрахани с 07:00 25 ноября до 19:00 30 декабря на участке между домом №5а по пр.
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