Песков: США с трудом могут объяснить, зачем им «подавлять» президента Путина

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что тот собирается «подавить» российское правительство и Владимира Путина.
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