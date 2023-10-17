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Песков: США с трудом могут объяснить, зачем им «подавлять» президента Путина

Песков: США с трудом могут объяснить, зачем им «подавлять» президента Путина

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что тот собирается «подавить» российское правительство и Владимира Путина.

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