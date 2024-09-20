Врач рассказала о влиянии состояния кишечника на настроение

После определенной пищи настроение может резко ухудшаться, а после других блюд ощущается прилив сил. Это не когнитивное искажение и не самовнушение — всё дело в связи между кишечником и мозгом, которая в последнее время привлекает всё больше внимания врачей и ученых.
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