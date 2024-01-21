Советы для беговых тренировок от легендарного марафонца Альберто Салазара

Знаменитый легкоатлет и тренер Альберто Салазар был иконой марафонцев еще в далеких 80-х годах. После интенсивнейших тренировок и выступлений его тело было полностью изношено уже к 27 годам, что, разумеется, ставило крест на дальнейшей карьере в большом спорте.