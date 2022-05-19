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Польский суд заочно арестовал диспетчера по делу о крушении Ту-154 под Смоленском

Польский суд заочно арестовал диспетчера по делу о крушении Ту-154 под Смоленском

Польский суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры республики о назначении временного ареста для одного из трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М.

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