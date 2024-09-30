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Раскрыт оборот рекламы у иноагентов

Раскрыт оборот рекламы у иноагентов

«Ведомости»: рекламные доходы иноагентов упали на 75% в 1 полугодии 2024 года В январе – июне 2024 года рекламодатели потратили на продвижение товаров и услуг в блогах иностранных агентов 46,7 миллиона рублей.

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