Раскрыт оборот рекламы у иноагентов

«Ведомости»: рекламные доходы иноагентов упали на 75% в 1 полугодии 2024 года В январе – июне 2024 года рекламодатели потратили на продвижение товаров и услуг в блогах иностранных агентов 46,7 миллиона рублей.
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