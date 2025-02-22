50 на 50: как советская шутка про динозавра объяснила японцу реалии СВО

Русский учёный ошеломил японского журналиста шуткой на вопрос о завершении спецоперации.Во время беседы с сотрудником русского университета журналист газеты Sankei Shimbun Юити Онода спросил, как граждане России оценивают шансы на прекращение спецоперации, учитывая активность Дональда Трампа и заявления Владимира Путина.