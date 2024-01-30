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Актера Алена Делона взяли под судебную защиту на фоне семейного скандала

Актера Алена Делона взяли под судебную защиту на фоне семейного скандала

В отношении французского актера театра и кино Алена Делона применили судебную защиту. Данная мера была выбрана на фоне громкого семейного скандала и ухудшения самочувствия 88-летнего артиста, сообщает «Коммерсантъ».

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