Актера Алена Делона взяли под судебную защиту на фоне семейного скандала

В отношении французского актера театра и кино Алена Делона применили судебную защиту. Данная мера была выбрана на фоне громкого семейного скандала и ухудшения самочувствия 88-летнего артиста, сообщает «Коммерсантъ».
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