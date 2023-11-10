Владимир Олейник: продажа оружия и наркотиков — это бизнес Зеленского

Легальное производство синтетической «дури» на Украине приносит два миллиарда долларов в год Павел Еськов Фото: DPA/ Global Look Press Материал комментируют: Владимир Олейник Источник в российских спецслужбах сообщил, что организованная преступная группировка «Химпром», создавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, получила поддержку и прикрытие в Верховной Раде.