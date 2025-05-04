Американка во время дорожной ссоры применила «биологическое оружие» против своего оппонента

Дорожные разборки — дело серьезное, кто-то выходит из машины, вооружившись юридическими знаниями, кто-то берет в руки предметы потяжелее, но жительница Пенсильвании буквально «переплюнула» всех дорожных скандалистов.
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