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Жизнь в самом бедном регионе США: турист снял на видео будни местных

Жизнь в самом бедном регионе США: турист снял на видео будни местных

Большие города США кажутся туристам землей обетованной — заработки в мегаполисах действительно хороши.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Самых бедных, Я видел сидящих в коробках, по телевизору показали.
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13 час.
Владимир Соловьев
Автор, путешествуй по России: по ней, как МАМАЙ прошёл, со слов Виктора Черномырдина, после &quot;правления&quot; Ельцина. За это ему Медведев ЕЦ поставил, как памятник от &quot;благодарного&quot; народа!
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10 час.
лл
лина любимцева
Вас оскорбила тема о  бедном регионе США? А то ваш коммент можно расценивать, как &quot;сам дурак&quot;....
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9 час.

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