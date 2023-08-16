Большие города США кажутся туристам землей обетованной — заработки в мегаполисах действительно хороши.
Жизнь в самом бедном регионе США: турист снял на видео будни местных
Комментарии
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РОМАН Молчанов
Самых бедных, Я видел сидящих в коробках, по телевизору показали.
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13 час.
Владимир Соловьев
Автор, путешествуй по России: по ней, как МАМАЙ прошёл, со слов Виктора Черномырдина, после "правления" Ельцина. За это ему Медведев ЕЦ поставил, как памятник от "благодарного" народа!
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10 час.
лл
лина любимцева
Вас оскорбила тема о бедном регионе США? А то ваш коммент можно расценивать, как "сам дурак"....
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9 час.
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