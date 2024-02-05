Изменят ли ход войны дальнобойные ракеты для Украины?

О поставках Украине новых ракет сообщают сразу четыре источника. Ракеты 16 января испытали во Флориде и носят название Бомба малого диаметра наземного базирования (Ground Launched Small Diameter Bombs или GLSDB).
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