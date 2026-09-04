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"Крысу загнали в угол — там ее и надо прикончить". Миронов о планах Киева и предупреждении Путина

"Крысу загнали в угол — там ее и надо прикончить". Миронов о планах Киева и предупреждении Путина

В эксклюзивном интервью изданию Украина.ру председатель партии, руководитель фракции “Справедливая Россия” в Госдуме Сергей Миронов рассказал, чего ждать Украине после угроз бить дронами по России.

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