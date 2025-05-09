В Одессе сорвали табличку с памятника маршалу Малиновскому

Неизвестные в масках повредили памятник маршалу Родиону Малиновскому в Одессе в ночь на 9 мая. Как сообщает украинское издание «Страна», была сорвана памятная табличка, что видно на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале интернет-газеты.
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