Байден потерял контроль над США, заявил Сакс

Американский президент Джо Байден потерял полный контроль над управлением страной из-за своего ухудшающегося ментального здоровья, а также статуса «хромой утки» перед выборами главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на известного экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса.
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