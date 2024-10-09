Байден потерял контроль над США, заявил Сакс

Политика как она есть

Американский президент Джо Байден потерял полный контроль над управлением страной из-за своего ухудшающегося ментального здоровья, а также статуса «хромой утки» перед выборами главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на известного экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса.