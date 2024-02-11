Минюст Финляндии заявил о победе Стубба в президентских выборах

Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии «Национальная коалиция», экс-премьер Александр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов, сообщает 11 февраля Iltalehti со ссылкой на минюст страны.
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