В отношении заместителя председателя Комитета по управлению имуществом города Оренбурга возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Оренбурга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.
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