– Да заберите вы его уже кто-нибудь! Третий день под лавкой лежит, пассажиров пугает! – кассирша Зоя Ивановна хлопнула окошко и уставилась на дежурного по станции Фёдора Михайловича таким взглядом, от которого у того дёрнулось левое веко.
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Наталья, здоровья вам и вашему Верному самому верному пёсику на свете!!!!Больше не болейте и берегите друг друга!!!!!
🐕 Спасибо за прекрасный рассказ! Здоровья и всего доброго, всем добрым людям!
Чудесный рассказ! Спасибо!