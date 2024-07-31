Автоклубы по-новому на примере сообществ Omoda и Jaecoo

Автовладельцы стали объединяться в сообщества по интересам, как только интернет проник в каждый дом. На посвященных той или иной марке форумах люди находили не только ответы на бытовые и технические вопросы, но и друзей, карьеру, хобби и даже семью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии