Стремительным домкратом. Как глобалисты «уронили» европейскую экономику?

Экономика ФРГ продолжает падение. Второй год подряд. Вас это удивляет? Меня нет. Зато в явном недоумении находится редакция германского пропагандистского таблоида BILD, давно и довольно дёшево продавшая душу глобалистам.
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