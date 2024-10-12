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Мировое обозрение

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Стремительным домкратом. Как глобалисты «уронили» европейскую экономику?

Стремительным домкратом. Как глобалисты «уронили» европейскую экономику?

Экономика ФРГ продолжает падение. Второй год подряд. Вас это удивляет? Меня нет. Зато в явном недоумении находится редакция германского пропагандистского таблоида BILD, давно и довольно дёшево продавшая душу глобалистам.

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