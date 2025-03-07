Депутат Рады повторил слова Захаровой о будущем Украины

Нардеп Дмитрук повторил заявление Захаровой о гарантиях безопасности Украине Единственной реальной гарантией безопасности Украины является ее нейтральный статус, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
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