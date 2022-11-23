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Александр Гришин назвал победителей ЧМ в Катаре и новый клуб Артёма Дзюбы

Александр Гришин назвал победителей ЧМ в Катаре и новый клуб Артёма Дзюбы

«Фавориты бразильцы, но в отсутствии сборной России в Катаре симпатизирую датчанам» Известный российский футболист и тренер, чемпион Европы и бронзовый призер мирового первенства, автор знаменитого гола ЦСКА в ворота «Барселоны» осенью 1992 года в «Лужниках», Александр Гришин на пресс-конференции в «МК» рассказал, кто может выиграть ЧМ в Катаре, в каких командах скоро окажутся Роналду и […] Сообщение Александр Гришин назвал победителей ЧМ в Катаре и новый клуб Артёма Дзюбы появились сначала на Novosti.

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