Матвиенко в Дагестане возложила цветы к мемориалу погибшим военным медикам

МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным в Махачкале возложила цветы к мемориалу погибшим военным медикам, передает корреспондент ТАСС.
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