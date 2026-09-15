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ТАСС

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Матвиенко в Дагестане возложила цветы к мемориалу погибшим военным медикам

Матвиенко в Дагестане возложила цветы к мемориалу погибшим военным медикам

МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным в Махачкале возложила цветы к мемориалу погибшим военным медикам, передает корреспондент ТАСС.

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