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Военкор Котенок: для ВСУ наступили «чёрные дни» на поле боя

Военкор Котенок: для ВСУ наступили «чёрные дни» на поле боя

Для Вооруженных сил Украины настали «чёрные дни», сообщил военкор Юрий Котенок, рассказывая о ситуации на Донецком направлении.

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