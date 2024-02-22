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Песков заявил, что публичные оскорбления Байдена в адрес Путина — позор для США

Песков заявил, что публичные оскорбления Байдена в адрес Путина — позор для США

Ранее хозяин Белого дома назвал российского лидера «сумасшедшим сукиным сыном»Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал высказывания американского лидера Джо Байдена про президента России Владимира Путина хамскими.

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Комментарии
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Игорь Морозов
Песок нашёл кого стыдить вонючих поганых америкосов, ублюдочная нация со дня её основания , стала только ещё хуже чем даже когда она начала появляться. Её может остановить не договоры, а полное истребление по факту их поганого рождения и становления. Проклятый народишко и поганые людишки. Мрази.
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