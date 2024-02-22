Песков заявил, что публичные оскорбления Байдена в адрес Путина — позор для США

Ранее хозяин Белого дома назвал российского лидера «сумасшедшим сукиным сыном»Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал высказывания американского лидера Джо Байдена про президента России Владимира Путина хамскими.
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