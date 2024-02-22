Игорь Морозов

Песок нашёл кого стыдить вонючих поганых америкосов, ублюдочная нация со дня её основания , стала только ещё хуже чем даже когда она начала появляться. Её может остановить не договоры, а полное истребление по факту их поганого рождения и становления. Проклятый народишко и поганые людишки. Мрази.