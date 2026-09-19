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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанаты «Баварии» растянули гигантскую футболку в знак протеста против формы к Октоберфесту: «Цвета клуба неприкосновенны»

Фанаты «Баварии» в знак протеста против новой формы команды к Октоберфесту-2026 растянули на трибуне баннер в форме футболки с обращение к руководству клуба: «Цвета клуба неприкосновенны».

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