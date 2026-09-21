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Дочь Алибасова-младшего останется с матерью до завершения спора родителей

Дочь Алибасова-младшего останется с матерью до завершения спора родителей

www.globallookpress.com/Pavel Kashaev Мосгорсуд утвердил решение Пресненского суда Москвы о месте жительства маленькой Эммы – дочери Бари Алибасова-младшего и его жены Арины – на время спора о ее постоянном доме и алиментах.

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