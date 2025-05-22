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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Гладков просит Путина 2,3 миллиарда рублей на восстановление предприятий

Гладков просит Путина 2,3 миллиарда рублей на восстановление предприятий

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о поддержке в восстановлении предприятий региона, в частности – о выделении 2,3 миллиарда рублей.

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