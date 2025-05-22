Гладков просит Путина 2,3 миллиарда рублей на восстановление предприятий

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о поддержке в восстановлении предприятий региона, в частности – о выделении 2,3 миллиарда рублей.
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