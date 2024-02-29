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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Медведев на совещании показал цитату Сталина в рамке и зачитал ее вслух

Медведев на совещании показал цитату Сталина в рамке и зачитал ее вслух

Речь в телеграмме главы СССР шла о темпах производства Ил-2 Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания Военно-промышленной комиссии зачитал цитату советского лидера Иосифа Сталина, которую хранит в рамке.

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