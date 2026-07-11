Странная СВО: Неприкосновенный террорист Линдси Грэм угрожает России прямо из центра Киева

Лев Добрый Грэм очень маленького роста, это видно из фото рядом с наркоманом, выходит, чем меньше ростом, тем больше в нём дерьма!

Николай Герасименко У нас возможно и не кому принимать такие решения, но есть кому-то с выше. Упокоил сегодня Господь его грешную русофобскую душу....