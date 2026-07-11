МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 739 подписчиков

Странная СВО: Неприкосновенный террорист Линдси Грэм угрожает России прямо из центра Киева

Странная СВО: Неприкосновенный террорист Линдси Грэм угрожает России прямо из центра Киева

Признанный в России террористом американский сенатор Линдси Грэм совершил беспрепятственный вояж в Киев, где прямо в центре города собрал брифинг под открытым небом и озвучил новые угрозы в адрес Москвы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Грэм очень маленького роста, это видно из фото рядом с наркоманом, выходит, чем меньше ростом, тем больше в нём дерьма!
Ответить
4 н.
Николай Герасименко
У нас возможно и не кому принимать такие решения, но есть кому-то с выше. Упокоил сегодня Господь его грешную русофобскую душу....
Ответить
4 н.
Элина Смирнова
Что то же должно придавать ему веса.
Ответить
4 н.