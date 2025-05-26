Захарова иронично намекнула на «руку Кремля» в инциденте с пощечиной Макрону от жены

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеозапись, облетевшую мировые СМИ, на которой запечатлен момент, когда президент Франции Эммануэль Макрон по прибытии в Ханой получил пощечину от своей супруги Брижит.