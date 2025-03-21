Гроб будет пустой. Убитых экс-мэра Самары и его жену собираются похоронить близкие друзья

Адвокаты семьи собирают документы, чтобы официально признать умершими чету Тарховых Близкие друзья бывшего Самары Виктора Тархова и его жены Натальи пытаются организовать их похороны и процедуру прощания.
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